Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia dopo un giorno di riposo. Mister Gasperini ha cominciato così la preparazione alla prossima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare la capolista Napoli sabato alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.



Come riporta il canale ufficiale della società, a parte hanno lavorato solo de Roon e Zappacosta. Scalvini, che era uscito anzitempo nella gara contro l'Empoli per un fastidio, ha già recuperato e sarà a disposizione nel match col Napoli. Domani, mercoledì 2 novembre, è in programma una doppia seduta, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.