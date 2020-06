Roberto Gagliardini via dall’Inter? Come scrive FcInternews.it, il centrocampista nerazzurro rischia di restare fuori dalle rotazioni di Conte la prossima stagione, vista la volontà di Marotta e Ausilio di puntare su Sandro Tonali, e per questo può partire. Sulle sue tracce c’è l’Atalanta, lì dove ha reso al meglio: se dovesse partire Remo Freuler, che ha mercato in Inghilterra e Germania, la Dea tornerebbe a pensare al suo ex gioiellino.