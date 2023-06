Il mercato dell'attacco dell'Atalanta ruota tutto attorno a Højlund, ricercato da mezza Premier. Sulla punta danese pendono, minimo, 60 milioni di euro che potrebbero permettere alla dirigenza orobica di chiudere il mercato in uscita per le grandi firme (Koopmeiners, Lookman, Scalvini) e chiudere anche trattative importanti per sostituirlo.



In cima alla lista dei desideri nerazzurra si è insinuato il classe 2001 Isaksen, trequartista e ala destra da 22 gol e 9 assist in stagione al Midtjylland. Danese, proprio come Højlund.