I nuovi acquisti del calciomercato estivo 2022 dell'Atalanta stanno scalzando piano piano alcuni veterani nerazzurri. Soppy sulla fascia, Hojlund in attacco, Ederson a centrocampo e Lookman in area piccola. Mister Gasperini ha però più volte rimarcato l'importanza di ruotare le sue pedine e ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono quattro assi nella manica che può utilizzare per rimanere primo in classifica in solitaria.



Uno è Joakim Maehle, che ha fatto il titolare solo all’inizio della stagione in casa della Sampdoria e poi col Milan. Poi Jeremie Boga, che ha disputato solo i due ultimi spezzoni. Davide Zappacosta ha giocato due metà partite e. infine, Luis Muriel, dentro dal 1′ a Marassi per due subentri, una panca e il forfait per il ginocchio sinistro dolorante.