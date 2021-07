Il portiere classe 2001 Ludovico Gelmi, bergamasco doc cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, andrà a farsi le ossa alla Feralpisalò, in prestito dal neo allenatore Stefano Vecchi, bergamasco pure lui.



Sarà la prima avventura tra i professionisti per Gelmi, in prestito secco, per una stagione, in Serie C.