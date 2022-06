Qualunque delle tre strade l'Atalanta deciderà di percorrere, se comprare un big, mantenere la stessa squadra o puntare sui giovani, ci sono degli esuberi che dovranno lasciare Zingonia, soprattutto in virtù della mancata qualificazione in Europa.



Uno di questi è sicuramente Miranchuk, pagato 14 milioni dai nerazzurri per prelevarlo dalla Lokomotiv Mosca, ma che poi ha deluso le aspettative. Il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, che ha appena lasciato Bergamo per insediarsi a Bologna, lo vorrebbe però alla corte rossoblù: Orsolini infatti ha i bagagli in mano e il suo addio potrebbe valere tra i 12 e i 15 milioni, la stessa cifra che serve per accaparrarsi il russo.