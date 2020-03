Il giorno zero, quello che stando all’unità di crisi della Protezione Civile potrebbe corrispondere altutti si abbracciavano e ridevano, inconsapevoli. Di lì a una settimana quella granata silenziosa sarebbe esplosa tanto a Valencia quanto a Bergamo, mietendo le prime vittime. EppureIl Meazza, così maestoso e imponente, quasi scompariva nellache si erano dati appuntamento al famoso gate 12 come alla Vigilia di Natale. Si scambiavano abbracci a più non posso, pronostici sussurrati all’orecchio per non portare male, i bambini si stringevano ai genitori tanto da calpestarli, perché l’ondata nerazzurra era così potente da rischiare di perdersi tra una bancarella e l’altra. E poi d’improvviso, cTutto è cominciato sulla metro. Quando mi sono incamminata verso la linea 5, di un viola di cattivo presagio ma che allora era solo il colore del tramonto prima di un match storico, ho dovuto attendere un secondo convoglio., alcuni per la prima volta allo stadio con i mezzi per paura di non trovare parcheggio. Avevano chiuso la bottega di famiglia all’ora di pranzo esponendo un cartello: ‘Vado a San Siro perché si farà la Storia’, una storia che avrebbe riempito poche pagine di sport e troppe di cronaca. All’arrivo della seconda metro con la scritta ‘San Siro Ippodromo’, per arrivare in tempo alle fatidiche ‘due ore prima’ dell’ora zero.Tra loro, probabilmente,come evidenziato poi dalle autopsie nella regione valenciana. Mi ricordo i cori urlati a squarciagola per tutto il tragitto, che rimbombavano nell’ambiente chiuso e soffocante della metropolitana, i fischi e gli slogan contro l’Atalanta, i ‘buu’ dei nerazzurri di rimando che piano piano si avvicinavano ai giallorossi. All’uscita, lungo le scale intasate della stazione d’arrivo, qualcuno si è calmato,, ha posato per una foto ricordo. E alcuni, me lo ricordo bene perché mi è rimasto impresso,prima di offrirlo a degli ultras bergamaschi di passaggio, brindando alla comune serata da sogno. Ma in comune, settimane più tardi, avrebbero avuto solo un incubo.Sono stata per più di un’ora, dalle 18.30 alle 20,che ogni 5’ fermavano il serpentone nerazzurro per far passare, in uno spazio ristretto, i tifosi del Valencia.ero pronta a documentarli, tra i valenciani più caldi gemellati con la Curva Nord dell’Inter e gli ultras atalantini.Non ci fu pressoché nulla, anzi, i tifosi dei Murcielagos si mischiarono come niente ai seguaci della Dea,acquistando la sciarpa-evento dagli stessi ambulanti. Ho persino indicato la via del settore ospiti a una coppia di Valencia che si era persa.diventato improvvisamente stretto al passaggio di 43mila bergamaschi e 2500 valenciani., i più fragili sì, ma anche quelli che dopo aver seguito per anni la Dea in Serie C e in Serie B a quell’appuntamento con la Storia proprio non volevano mancare.Poi sono entrata nella sala riservata alla stampa, umida e oberata di giornalisti, tutte le postazioni già occupate., il giornalista valenciano risultato poiDel resto era inevitabile venire a contatto gli uni con gli altri, tra i bagni, i banchi con i computer e la paella servita in fila. Una settimana più tardi Mateu veniva ricoverato in ospedale. Troppo presto per essersi contagiato a Milano, più probabile - come emerge ora dalle ultime ipotesi della Protezione Civile- cheInsieme a tanti altri portatori sani che quella sera, tra strette di mano e abbracci, si salutarono anche finita la gara.e lo scambio di numeri per rivedersi al Mestalla, a due passi da quella trattoria dove fanno la paella più buona di tutte.Perché io c’ero il 19 febbraio e, solo per un soffio, non ci sono stata anche quelper sostenere Gameiro&Co. Solo perché il mio aereo, che doveva decollare alle 9 di domenica, è stato anticipato di una manciata di ore dal decreto che ha stabilito laAltrimenti sarei stata investita in pieno da un altro ‘pazzo’ assembramento., questo, perché avvenuto dopo,, quando tutti erano consci del pericolo.