Superdeporte.es fa sapere che un uomo che è venuto a Milano per la partita tra Atalanta e Valencia CF, andata in scena mercoledì scorso 19 febbraio e valida per l'andata degli ottavi di Champions League, è risultato positivo aò Coronavirus ed stato attestato come primo caso di Coronavirus nella città di Valencia.



Il Ministero della Salute ha confermato la sua positività. L'uomo è ricoverato all'Ospedale Clinico di Valencia, le prime analisi hanno confermato la presenza del virus COVID-19, fatto che già si sospettava dopo il ritorno in patria da San Siro.