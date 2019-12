Il Rating ELO è un sistema utilizzato per la prima volta dalla FIDE (Organizzazione internazionale che coordina varie federazioni di scacchi) in Francia, per calcolare il valore relativo di un giocatore sulla base delle sue perfomance. Prende il nome dal suo creatore, Arpad Emrick Elo, scacchista statunitense di origine ungherese nato all’inizio del secolo scorso.



Nel corso degli anni sono stati fatti degli studi approfonditi su questo sistema di ranking, e il Tennis prima - il calcio poi - hanno adottato, anche se non in via ufficiale (per i tennisti vige sempre il Ranking ATP e WTA), questa graduatoria. A livello europeo, l'Atalanta mantiene la venticinquesima posizione.



Il Valencia, team che la Dea si troverà di fronte il 19 febbraio e il 10 marzo in Champions League è quattordicesimo, undici posizioni avanti all’Atalanta. Che tra andata e ritorno di ottavi ha l’occasione di ribaltare la classifica.