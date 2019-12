C'è la fila per Guilherme Arana, esterno dell'Atalanta che fatica a trovare spazio e che può lasciare i nerazzurri. Come scrivono in Spagna, sull'ex Siviglia ci sno tanti club brasiliano, come International, Atletico Mineiro, Gremio e Palmeiras, oltre che Maiorca, CSKA Mosca e Galatasaray. Il classe '97 è di proprietà del Siviglia e a gennaio può cambiare aria.