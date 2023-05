Nell'incrocio tra corsa al piazzamento per le coppe e alla salvezza, spicca il testa a testa tra Atalanta e Verona, in campo domani pomeriggio a Bergamo. Un confronto sulla carta favorevole ai bergamaschi, anche se Gasperini arriva dai pesanti ko contro Juventus e Salernitana. Il ritorno alla vittoria dei nerazzurri è offerto a 1,55, contro il 4,20 del pareggio e in netto vantaggio sul 5,80 dei gialloblù, che però sono rimasti imbattuti nelle ultime tre trasferte (tra cui il successo a Lecce). All'andata vinse di misura l'Atalanta, ma stavolta gli analisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive e danno l'Over 2,5 a 1,75. In ottica gol, i più pericolosi in tabellone sono Muriel (2,55) e Pasalic (4,00), mentre tra gli ospiti gli occhi sono puntati sul solito Djuric (4,00) e Verdi (5,00). In un incontro dal peso specifico importante, le quote non escludono l'intervento del Var (3,40), mentre un rigore assegnato a una delle due squadre pagherebbe 2,83.