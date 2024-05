(in attesa delle firme e le comunicazioni) vuole recitare un ruolo da protagonista sul mercato. Con la forza delle idee e della rete dei contatti sviluppati dal direttore sportivo con il suo team di lavoro. Da diverse settimaneCristianoper il futuro dei bianconeri, per età, forza fisica, visione di gioco e situazione contrattuale favorevole.

, una condizione per la quale in estate potrebbe essere liberato per una cifra ragionevole. Indiscrezioni francesi parlano di unaIl forte centrocampista nato a Reggio Emilia nel 2001 ha l’ambizione diin modo tale da far monetizzare la cessione al club che lo ha cresciuto e valorizzato.