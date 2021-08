Martedì 24 agosto è sicuramente il giorno in cui vengono messi in risalto gli esterni destri in casa Atalanta.



Per un'ala destra che si opera - Hateboer, dal letto d'ospedale ha rassicurato tutti con la scritta 'First step' e un paio di pollici alti - ce ne è un'altra che firma - attesa a breve l'ufficialità di Zappacosta - e un'altra ancora che si ferma: Joakim Maehle si è allenato a parte infatti questa mattina a Zingonia insieme all'altro infortunato, Duvan Zapata, che tornerà per la terza giornata contro la Fiorentina.



Domani l'Atalanta svolgerà un altro allenamento solo al mattino al centro Bortolotti. Per la gara contro il Bologna - sabato alle 18.30 al Gewiss Stadium - Gasperini recupererà Toloi e Freuler, ma se perderà Maehle potrebbe essere costretto a lanciare già in campo il ventinovenne di Sora, che si è detto pronto ad aiutare i compagni ed emozionato al suo arrivo a Bergamo.