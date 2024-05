Sala, Sindaco Milano: 'Il restyling di San Siro è l’unica via, con WeBuild una seconda vita'

Il TAR della Lombardia ha confermato l’esistenza di un vincolo culturale sullo stadio San Siro, dichiarando “inammissibile” il ricorso presentato dal Comune di Milano per ottenere l’annullamento dei pareri positivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti per la Città Metropolitana di Milano e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale relativi all’esistenza dell’interesse culturale. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto sulla questione: "oppure, se ciò non avverrà, San Siro rischia di trasformarsi in qualcosa che perde un po’ del suo ruolo".

"Quindi non sarebbe bello per nessuno. Ma prima quando parlavo di Linate mi veniva da pensare a San Siro. Anche per Linate abbiamo in alcuni momenti immaginato un futuro buio, San Siro è passato attraverso settimane e mesi difficili però, ha concluso il primo cittadino.