L'Atalanta domenica sera, ore 20.45 al Gewiss Stadium, cercherà una vittoria contro il Milan di Pioli per portarsi a meno 2 in classifica. Recuperato il difensore José Luis Palomino, che questo pomeriggio ha svolto regolare allenamento con la squadra. Partirà titolare nella difesa a 3 dal momento che sia Demiral, fastidio ai flessori, che Toloi, fastidio agli adduttori, sono a rischio. Con lui si candida Djsimiti e, se capitano ed ex bianconero non dovessero farcela, anche la giovane new entry Lovato.



Decisivo sarà poi l'apporto di Luis Muriel, l'attaccante colombiano è tornato in splendida forma e in coppia con Zapata in area potrebbe togliere punti di riferimento ai rossoneri.