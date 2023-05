L'Atalanta che affronterà l'Inter al Meazza sabato sera alle 20.45 nell'ultima tenue speranza Champions sarà ancora in emergenza. Recuperati Djimsiti e Lookman, mister Gasperini ha perso infatti Zappacosta per una distorsione alla caviglia.



È poi già finita la stagione per Palomino, Ruggeri, Hateboer, Zapata, Soppy e Vorlicky, che hanno svolto terapie oggi pomeriggio a Zingonia, mentre Boga e Zappacosta hanno lavorato a parte. Domani è prevista un’altra seduta pomeridiana a porte chiuse.