Nella giornata di ieri il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha cancellato la seduta prevista a Zingonia per concedere un giorno di riposo ai suoi. Smaltita la rabbia della sconfitta a Firenze, oggi pomeriggio la squadra si ritroverà al Centro Bortolotti per preparare la sfida di Europa League contro l'Olympiacos: alla Dea basta un pareggio al Pireo giovedì sera per qualificarsi agli ottavi. Da valutare gli infortunati: Palomino, Miranchuk (per entrambi ripresa a inizio marzo), Muriel (rientro più lungo), Zapata e Ilicic. Cinque indisponibili.