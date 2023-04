L’Atalanta arriva al big match con la Roma di domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium, da una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Non solo, la squadra nerazzurra ha raccolto solo 8 punti nelle ultime 8 gare, solo 3 in più della Samp ultima in classifica.



Numeri da retrocessione, che si possono estendere a tutto il girone di ritorno, dove i nerazzurri hanno raccolto appena 14 punti in queste prime 11 gare, solo uno in più di quelli raccolti nelle prime 11 partite del girone di ritorno 2021/22. In tutte le altre stagioni dell’era Gasperini l'Atalanta aveva sempre fatto meglio nella seconda parte della stagione.