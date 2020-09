Ormai da un paio di giorni si è inserito anche l'Hellas Verona nella rincorsa all'attaccante gambiano dell'Atalanta Ebrima Colley, esploso con la Primavera nerazzurra.



IL NO DELLA DEA- Tony D’Amico lo vuole a tutti i costi con un prestito oneroso a un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a nove. L'Atalanta però, come riporta L'Eco di Bergamo, non è affatto intenzionata ad inserire il diritto di riscatto nell'operazione. Fumata nera vicina, torna così in vantaggio il Parma, interessato già da tempo al classe 2000.