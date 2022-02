Prime misure restrittive per gli 813 tifosi dell'Olympiacos attesi tra domani sera e giovedì mattina a Bergamo in occasione della gara d'andata dei play off di Europa League, in programma il 17 febbraio alle 21 al Gewiss Stadium. "È stato segnalato che i supporter della squadra ospite sono dediti all’abuso di sostanze alcoliche", ha spiegato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, "in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche ha alterato i freni inibitori e ha facilitato la commissione di atti di violenza e turbative all’ordine pubblico".



L’ordinanza resta in vigore dalle 21 di mercoledì 16 febbraio alle 6 di venerdì 18 febbraio in parecchie vie di Bergamo, non soltanto nella zona dello stadio, ma anche in Città Alta. Vietato vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro e in lattine. Sono previste sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza da 50 a 500 euro.