Monza ed Atalanta stanno studiando una soluzione per due giocatori. Si tratta del 22enne Andrea Colpani, in prestito dal club orobico e protagonista di una stagione fin qui ottima agli ordini di mister Stroppa ed Dany Mota, per il quale Gasperini nutre grande interesse. Il primo è valutato 6 milioni dalla Dea, mentre il secondo 15 milioni da Galliani. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo la prossima estate. Lo riporta SerieB News.