Per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita al Gewiss Stadium il Villarreal di Unai Emery. I nerazzurri hanno un solo risultato a disposizione per centrare la qualificazione agli ottavi di finale: la vittoria. In caso di successo, la Dea scavalcherebbe gli spagnoli in classifica e conquisterebbero aritmeticamente il secondo posto, a prescindere dal risultato dell'altro match di giornata tra Manchester United e Young Boys.



Per l'occasione, Gasperini schiera la miglior formazione possibile, con la consueta difesa a tre guidata da Demiral (a segno contro il Napoli), centrocampo a quattro e il tridente Malinovskyi, Pasalic e Zapata, tutti e tre in stato di grazia in questo periodo.





ATALANTA-VILLARREAL (ore 21, visibile su Amazon Prime Video).



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.



VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Gomez; Pino, Danjuma. All.: Emery.