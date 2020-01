Visite mediche superate per Mattia Caldara con l'Atalanta, ora la firma del contratto e l'annuncio ufficiale: prima probabile convocazione per la trasferta contro la Fiorentina di mercoledì in Coppa Italia



I DETTAGLI - Trattativa perfezionata nella giornata di ieri con Beppe Riso, agente di Caldara: il bergamasco lascia Milano per ritrovare spazio e fiducia. Fumata bianca arrivata, la formula è un prestito gratuito di di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.