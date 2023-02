Partenze: due; arrivi: zero. L'Atalanta ha chiuso il mercato salutando Zortea, dopo aver detto addio a Malinovskyi, senza nessun rinforzo in entrata. Eppure era proprio questo l'obiettivo prefissato: sfoltire una rosa troppo lunga e provare a fare cassa. La partenza del trequartista ucraino ha portato circa 13 milioni (più bonus) nelle casse orobiche. E, soprattutto, ha regalato spazio in campo a Boga, che è rinato ed esploso contribuendo ai punti importanti in ottica Champions. Zortea, cresciuto in questi mesi e valutato già 10 milioni, farà le ossa al Sassuolo che non è una diretta concorrente.



Demiral e gli attaccanti colombiani invece sono rimasti: il primo perché era giusto non svalutarlo, vista l'esperienza e la forza fisica, e perché gli infortuni in difesa sono sempre dietro l'angolo, Zapata e Muriel invece rafforzeranno il reparto più importante per Gasperini, l'attacco. Insieme a Boga, Pasalic, Højlund e Lookman, è un'area piccola da Europa. Il danese e il nigeriano sono stati i colpi d'oro del mercato estivo. L'Atalanta si era già mossa bene cinque mesi fa, si è ripetuta oggi, 'riparando' all'unico errore di una rosa troppo folta e ora perfetta.