C'è in palio il primo posto nel girone F di Champions League nella sfida di mercoledì sera alle ore 18,45 al Gewiss Stadium, l'Atalanta affronterà lo Young Boys.



Ad arbitrare la gara Felix Brych, fischietto tedesco coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre il quarto uomo è Daniel Schlager; al VAR agiranno Sascha Stegemann e Deniz Aytekin.



Per l’esperto direttore di gara è la prima designazione con l’Atalanta: in carriera ha già diretto diverse sfide di club italiani (22 partite con 9 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte) e della Nazionale azzurra (6 partite, con 4 vittorie e 2 pareggi). Due i precedenti, invece, con lo Young Boys: un pareggio (contro il Glasgow Rangers 1-1, Europa League 19/20) e una sconfitta (contro il Manchester United 1-0, Champions League 18/19).