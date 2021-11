Già 1200 i biglietti andati a ruba tra i sostenitori nerazzurri dei club del tifo organizzato: saranno 6 i pullman che partiranno da Bergamo alla volta di Berna per la partita decisiva dell'Atalanta contro lo Young Boys, la quinta del girone F di Champions League.



Ma la maggior parte dei bergamaschi è in apprensione per domattina: alle 12 scatterà infatti la vendita libera dei soli 600 tagliandi rimasti a disposizione per il settore ospiti dello stadio di Berna.