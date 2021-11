Matteo Lovato ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 dopo l'infortunio accusato nella gara contro l'Irlanda: il difensore dell'Atalanta, come si legge sul sito ufficiale della Federazione, ha avuto un risentimento muscolare alla coscia sinistra. I tempi di recupero ancora non sono stati resi noti, ma il giocatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti dallo staff medico nerazzurro.