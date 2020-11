Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Liverpool: "Per noi tutte le gare sono importanti, non possiamo permetterci di scegliere. Per ora c'è questa, poi penseremo all'altra che sicuramente sarà altrettanto importante. Per me questa è un'opportunità. L'anno scorso sono dovuto rimanere fuori in queste gare e ora sto approfittando di questo momento".