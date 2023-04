Oltre a definire il tecnico della Roma José Mourinho, che sfiderà lunedì sera a Bergamo, "un allenatore eccezionale", l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha svelato dove si vede nel futuro: "Mi sento bene, ad oggi non mi vedo in un altro posto che non sia qui. Potrei anche chiudere la carriera a Bergamo... Perché no, ma per adesso penso solo alla stagione".