Ai microfoni di Sky nel post gara di Atalanta-Young Boys ha parlato Duvan Zapata, attaccante della Dea: “Mi è mancato il gol, lo so, voglio sempre segnare ma ho fatto l’assist e va bene lo stesso. L’importante era vincere, se vogliamo passare il turno era fondamentale. È una vittoria importantissima, per passare il turno servivano i tre punti. Non so cosa faranno le altre ma noi pensiamo a noi, abbiamo vinto e la doppia partita con il Manchester sarà tosta. Ci godiamo la vittoria, in casa nostra, meritata. Mi mancavano tantissimo i tifosi, quando sei stanco ti danno una spinta in più. Questa vittoria è di Bergamo. Stiamo bene, il mister fa bene a ruotarci e con i cinque cambi siamo aiutati. Abbiamo una rosa tosta, chi entra può fare la differenza, è la nostra forza”.