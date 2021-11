“Il gol in questa Champions? Prima o poi arriverà, ma più importante che domani la squadra possa fare una buona gara ed ottenere i tre punti"."Mi aspetto una partita tosta loro vengono con fiducia, hanno appena vinto in campionato, l’intensità sarà alta. Dobbiamo sfruttare le nostre capacità e capire dove loro sono più deboli per cercare di vincere la nostra partita qua a casa”."Giochiamo sempre contro delle buone squadre e troviamo ottimi giocatori e difensori tosti anche in Serie A, noi dobbiamo fare la nostra partita soprattutto in attacco per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Si può fare sempre meglio”."Sto bene, ho superato ormai l'infortunio e da un po' gioco sempre, in nazionale un po’ meno ma quando ho avuto la possibilità di farlo sono sceso in campo motivato. Giochiamo tanto, quando riusciamo recuperare dopo ogni partita anche l'aspetto mentale stai bene”."Giocatore importante dal valore altissimo, dovremo concedergli pochissimo, sia a lui che alla loro squadra, per ottenere un risultato positivo"."Tutto dipende da come ti alleni, non puoi restare sotto tono. Gli allenamenti devono essere intensi, se ti alleni male non giochi poi con l'intensità giusta. Le partite sono ravvicinate e abbiamo poco tempo per allenarci, ma quando siamo in campo cerchiamo sempre di metterci tutto"., è stata la cosa migliore sia per me che per la mia carriera, oltre che per la mia famiglia. Il mio futuro lo vedo sempre qua, con il nerazzurro di Bergamo”.