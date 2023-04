Ospite dei microfoni di SkySport l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha commentato il successo sulla Roma per 3-1 al Gewiss Stadium di Bergamo: "Bella vittoria importante per la classifica. Dobbiamo continuare così, con questo spirito. Vincere contro una squadra forte come la Roma non è stato semplice. Il gol? Mi manca, è ovvio. Lo sto cercando e so che prima o poi arriverà. So che oggi ho contribuito alla vittoria della squadra con la mia prestazione: per il momento è questo che conta. Specie contro una squadra fisica come la Roma. Questa vittoria ci darà la spinta per il finale di stagione. Sto cercando il gol ma in testa ho sempre e prima di tutto la squadra e cerco di essere un punto di riferimento per tutti. Questo è un campionato tosto, dove abbiamo avuto problemi a segnare, ma dobbiamo accettare che siamo una squadra diversa rispetto al passato e che non possiamo più segnare tanto come in passato. È inutile pensare al passato. Adesso dobbiamo solo pensare a tornare in Europa".