L'attaccante dell'Duvannon prenderà parte alla sfida contro lain programma sabato pomeriggio alle ore 15 al Gewiss Stadium:aveva parlato in conferenza stampa delle condizioni dell’attaccante colombiano, non chiudendo del tutto le porte al suo impiego. ma dopo le ultime prove si è deciso di non rischiare. Presente in lista invece Muriel.Questa la lista completa dei convocati per la sfida contro la Juve:: Rossi, Sportiello, Gollini.: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosns, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez.: Freuler, De Roon, Da Riva, Pasalic.: Muriel, Gomez, Piccoli, Traore, Colley, Barrow.