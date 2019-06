Prosegue la stagione da sogno di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta, già a segno due volte con la maglia della nazionale in Copa America. Il giocatore ha sfondato il muro dei 30 gol stagionali ed è sempre più uomo simbolo del nuovo ciclo della Dea, che nonostante le voci di mercato ha tutte le intenzioni di bloccarlo.



VALE 70 MILIONI - E se dopo la fine della stagione Percassi non aveva intenzione di accettare meno di 50-60 milioni, dopo le prestazioni in Copa America, come scrive la Gazzetta dello Sport, il valore del giocatore è salito ancora; ad oggi, infatti, la Dea non ha intenzione di separarsi dal giocatore, ma se qualcuno decidesse di fare un tentativo concreto dovrebbe presentarsi con un assegno da almeno 70 milioni di euro. Cifre da capogiro, proprio come i numeri stagionali di Duvan in fin dei conti...