Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro il Cagliari in Coppa Italia: "Abbiamo sofferto, siamo stati bravi a concludere, siamo riusciti a segnare e abbiamo passato il turno. Non si può segnare sempre, ma cercherò di fare il mio meglio per portare la squadra più avanti possibile. Abbiamo fatto un gioco che ci ha permesso di passare il turno. La Juventus? Sappiamo che dovremo affrontarli, sarà una partita difficile come questa, speriamo di fare una grande gara".