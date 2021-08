Mancano ormai solo cinque giorni all'esordio dell'Atalanta in campionato, in programma sabato alle 20.45 in casa del Torino, e Gasperini non ha nessuna intenzione di perdere il suo punto fisso del tridente Duvan Zapata, che sarebbe contento di fare il salto all'Inter, senza prima trovare un degno sostituto.



Prima delle firme su un accordo che potrebbe far contenti tutti sulla base di 35 milioni di euro più bonus quindi, la dirigenza nerazzurra vaglierà alcuni nomi. In pole Cunha, fantasista brasiliano dell'Hertha Berlino che arriverebbe a Bergamo per 30 milioni. Stessa cifra chiesta dal Sassuolo per Boga, che però fa magie in un'altra parte dell'area piccola. Convince meno Ikoné, anche se il costo del cartellino è più basso: 22 milioni di euro, e il Lille è disposto ad abbassare ulteriormente il prezzo a causa dei suoi problemi finanziari.