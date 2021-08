Prove generali per i bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dalla sconfitta nel Gamper contro il Barcellona, e i nerazzurri di Gasperini, che vengono dal largo successo contro il Pordenone.Il tecnico juventino è intenzionato a riproporre Ramsey in cabina di regia e potrebbe testare il nuovo tridente offensivo composto da Chiesa, Dybala e Ronaldo, mentre l'Atalanta rinuncia all'acciaccato Zapata e dovrebbe puntare nuovamente su Ilicic, momentaneamente recuperato alla causa nonostante i continui rumors di mercato in ottica Milan.ore 20.309' Dybala (J), 18' rig. Muriel (A), 39' Bernardeschi (J)LA CRONACAsugli sviluppi di una palla inattiva, Bernardeschi raccoglie la sfera al limite dell'area ed esplode un mancino potentissimo che non dà scampo a Musso.: altra bella combinazione, palla a terra, dell'Atalanta, col colpo di tacco di Pessina che libera il sinistro di Muriel. La palla termina a lato.L'Atalanta ruba palla alla Juve e il colombiano si presenta a tu per tu con Szczesny, bravissimo a deviare il suo diagonale, poi Ilicic non trova la porta sulla ribattuta.: glaciale Muriel dagli undici metri e Szczesny spiazzato.: intervento in netto ritardo di Bonucci su Pessina e Abisso indisca il dischetto.da un angolo per la squadra di Gasperini, Ronaldo e Chiesa innescano una rapidissima ripartenza, conclusa dall'assist da destra del giocatore della Nazionale per l'intervento vincente, in spaccata, di Dybala.: pallone dalla destra toccato soltanto da Muriel, la sfera scorre verso Gosens che colpisce la traversa calciando col destro.JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo.ATALANTA: Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maelhe, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.