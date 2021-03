L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata si è raccontato in un video sul sito della Federazione Colombiana rivelando il suo rapporto con l'Italia, Bergamo e i tifosi della Dea: "Sono felice di vivere in Italia, è un’esperienza positiva per me e per la famiglia. Certo, alcune cose della Colombia mi mancano, ad esempio il cibo, ma devo dire che l’Italia è un paradiso sotto l’aspetto gastronomico e della cultura".



TIFOSI OROBICI- "Si dice che le persone del nord siano più fredde di quelle del sud, ma gli atalantini sono un’eccezione. Quando si poteva andare allo stadio ci facevano sentire tutto il loro calore che è simile ai quello dei sudamericani. A Bergamo c’è un grande senso di appartenenza e tantissima passione“.