L'Atalanta ha comunicato la formazione titolare che scenderà in campo alle 15 contro la Lazio nel match casalingo valevole per l'undicesima giornata di campionato. Giampiero Gasperini tra scelte forzate e turnover cambia diverse pedine rispetto a quelle scese in campo nella vittoriosa trasferta di Genova nel turno infrasettimanale, ma non rinuncia mai a Davide Zappacosta. L'esterno destro, arrivato a fine mercato, sta sfruttando al meglio il tempo concessogli dall'allenatore ed è diventato oramai un titolare inamovibile.



Zappacosta ci ha messo pochissimo ad ambientarsi e ad entrare nelle idee tecniche e tattiche di Gasperini. Qualche minuto all'esordio contro il Bologna, poi quasi sempre titolare: gol contro il Sassuolo, un assist contro la Sampdoria, prestazioni sempre o quasi sopra la sufficienza. Molto bene anche in Champions League dove ha sempre giocato titolare e non è mai stato sostituito, e dove è risultato tra i migliori in campo contro il Manchester United. A Bergamo si fregano le mani per l'ennesima scommessa vinta.