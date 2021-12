Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, parla a Sky prima della partita con il Genoa: "Onestamente non me l’aspettavo in questa posizione di classifica e mi dispiace tanto. Sono una squadra di esperienza e sono convinto che risaliranno la china".



SUL GIRONE D'ANDATA - "Non saprei che voto dare. Abbiamo fatto un ottimo girone di andata, vogliamo chiuderlo nel migliore dei modi: sarebbe diverso chiudere a 37 o a 40. Abbiamo preparato questa partita al meglio per vincerla".