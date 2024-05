Juventus: il piano abbonamenti 2024/25 è già fissato: pochi rincari e non per tutti. Aumenti al massimo del 10%

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

che questa sera potrà centrare l'aritmetica certezza di un posto nella prossima Super Champions League che partirà dalla prossima stagione, e che da tempo ha già trovato quella dell'accesso al prossimo Mondiale per Club Fifa 2025,che, nei piani della società dovrà tornare ad essere un autentico fortino inespugnabile. Per farlo gli uomini finance del club stanno già stilando il progetto delper tutti quei tifosi che vogliono investire nel loro amore per il club.La Juventus e i suoi uomini ne parleranno e discuteranno in occasione dello, l’annuale raduno riservato ai presidenti degli Juventus Club di tutto il mondo. Lo scorso anno all'appello si presentarono in circa 300 e secondo Tuttosport anche per l'edizione 2024 che si sta tenendo in mattinata a Roma presso lo Sheraton Hotel Parco de' Medici ne erano attesi altrettanti- In questa stagione i dati degli incassi da botteghino sono tornati ad essere importanti (complice anche la riapertura del club agli storici gruppi ultras) conL'obiettivo del club è quello di confermare e possibilmente alzare questi dati anche perché rispetto all'annata precedente 2022/23 il dato degli abbonati, probabilmente anche per colpa degli effetti negativi imposti dalle innumerevoli problematiche legate ai procedimenti aperti con la giustizia sportiva e al rapporto non idilliaco con il gioco proposto dall'attuale allenatore Massimiliano Allegri, aveva fatto registrare una piccola, ma importante flessione.La società con il dg Scanavino e il preisdente Ferrero vogliono tenere i propri tifosi vicini alla squadra e per questo sono pronti a lanciare una campagna abbonamenti che sarà sì in leggero rialzo al passo con i tempi e con il confronto con gli altri stadi italiani nelle ultime stagione, ma che non saranno fuori portata.