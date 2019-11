Dino Zoff, il portiere Campione d'Europa nel 1968 e Campione del Mondo nel 1982 con la maglia della nazionale italiana, onorata tra i pali, racconta al Corriere dello Sport perché Pierluigi Gollini, estremo difensore dell'Atalanta, è un talento in erba che può andare molto lontano dopo l'esordio dell'altro ieri in Nazionale.



STOFFA E CHAMPIONS. "Mi piace come è cresciuto in poco tempo, è più indietro nelle gerarchie ma ha la stoffa dei grandi, quello che mi piace di più è che sia cresciuto tantissimo in poco tempo. Si vede che la Champions lo sta aiutando. Contro la Bosnia ha esordito in Nazionale, se l'è meritato".