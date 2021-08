Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, al termine dell'amichevole contro il Palermo disputata nelle scorse ore, si è soffermato sui nuovi arrivi, gli atalantini Nadir Zortea e Matteo Ruggeri: "Sono due ragazzi giovani e promettenti, li ho chiesti io personalmente. Ci daranno una grande mano ma dovranno saper cogliere questa opportunità. ​Vengono da una squadra come l'Atalanta e da una scuola di pensiero con una metodologia simile alla nostra. Per questo non fanno fatica ad inserirsi, lo hanno fatto quasi subito".