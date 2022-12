L'esterno dell'Atalanta Nadir Zortea a gennaio farà ritorno alla Salernitana, in prestito. In Campania avrà più spazio che a Bergamo, come accaduto l'ultima stagione dopo il biennio a Cremona.



L’esterno classe ’99 di Canal San Bovo, dietro permesso della società nerazzurra, potrebbe addirittura aggregarsi prima dell’apertura del mercato al ritiro ad Antalya in Turchia della squadra di Davide Nicola.