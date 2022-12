Per gennaio è atteso un valzer di portieri in Serie A che coinvolgerà, suo malgrado visto che dovrà trovare sistemazione a un suo numero 1 in tempi brevi, anche l'Atalanta.



La Fiorentina infatti si sarebbe già mossa per acquistare Alessio Cragno dal Monza e salutare così, con la risoluzione anticipata del prestito, l'atalantino Pierluigi Gollini. A Bergamo però Gollini dovrà per forza di cose stare solo di passaggio, vista la panca lunga e i già quattro portieri in rosa: con molta probabilità Gollini andrà quindi al Bologna.