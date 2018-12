Ha segnato più della Juve dei record che se ne sta lì, 53 punti raccolti nel solo girone di andata.L’ennesimo traguardo che Gasperini si porta nella sua casa, ormai stabile, in centro a Bergamo:Eppure è la stessa che, al cospetto di un mediocre Copenaghen, si è fermata per due volte sullo 0-0 e ha calato il sipario sulle stelle. Eppure è la stessa che, col Cagliari a metà classifica, ha perso in casa senza segnare.Per prima cosa un tempo andavano in gol- a spizzichi e bocconi-alcuni giocatori dell’Atalanta,Lo stesso che voleva sfondare il record dei 12 gol in A e che fino a quaranta giorni fa era a secco, oggi è a -2 dall’obiettivo. Lo stesso, ma anche diverso., che parte dalla testa e arriva ai piedi.- si fa per dire- della sua esperienza da leader nerazzurro,che sia un orsetto o una pantera. Quell’affinità magica e a tratti unica con Petagna, oggi si respira in campo quando Zapata lo solleva in aria e lui tenta invano di fare lo stesso.non il terzo incomodo candelino, ma la miccia che serve comodamente cross e spinte. E ora che il trauma-- è superato, testa e gambe collaborano. La forza dell’Atalanta è data dal suo amalgama,Una di queste,, è quella di. Appariva così ieri pomeriggio ai duemila presenti a Reggio: annoiato, una mina vagante in mezzo a un campo avvolto più da nerazzurri che da neroverdi, pronto a imbarcarsi al check-in per due settimane di relax.Chissà se non fosse stato annoiato. Chissà se fosse stato in campo dal primo minuto. Ma va bene così: tre gol in mezz’ora,Se l’arbitro Pasqua stonava col periodo, san Giuseppe si è calato a pennello nel ruolo del maschio alfa nella stalla provinciale e intima della famiglia Atalanta.peccato che la Tombola di Natale non gli abbini alcun premio.Ma nella Tombola Napoletana il 39 dei gol fatti rappresenta una corda al collo:, quella sorridente a 39 denti, ma accanto c’è anche il vaso da notte- ma di una notte buia e tempestosa-molto lontani dagli 11 presi dalla Juve.Anche ieri, seppur il Sassuolo si sia dimostrato di gran lunga inferiore alla caratura bergamasca, per ben due volte l'ha quasi raggiunta. E questo perché la difesa latita e scivola in un sonno profondo.ieri, sono campanelli d’allarme che invocano l’evacuazione dal campo.La Dea saluterà Rigoni e forse Pasalic- per buona pace del buon Gasp-Il buon proposito dell’anno nuovo è replicare i 28 punti dell’andata e sperare nell’Europa. Quindi, a un giorno dal Capodanno, glielo auguro a questa Atalanta che col suo gioco ha emozionato gli sportivi di tutto il Paese:. Ricco e intenso quanto l’andata.