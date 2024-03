Atalantamania: a gennaio super acquisto da Champions! E Carnesecchi...

Vittoria roboante perdalla corsa Champions e si mette in fila con le altre big per riservare il 4° o 5° posto verso l'Europa più bella. Nonostante altri due impegni importanti e delicati, in due settimane ci sono in palio la finale di Coppa Italia e le semifinali di Europa League, i nerazzurri non hanno intenzione di lasciare perdere la corsa in classifica. E lo possono fare grazie a una rosa larghissima, che ora ha inglobato tra i titolari anche Hateboer, Toloi, presto Palomino e soprattutto Hien.Solo rimandato di alcuni mesi l'arrivo del difensore dal Veronaa cui il connazionaleaveva parlato un gran bene di Bergamo. Hien ha saputo integrarsi in pochissimo tempo nei meccanismi della squadra,e ha fatto riposare Djimsiti dopo oltre sei mesi che partita da titolare in campionato. Un acquisto da Champions, non solo per la qualità, ma per aver, avere una pedina in più sicura e affidabile su cui poter contare significa poter raccogliere altri punti decisivi per maggio.

ct Spalletti l'avrà visto e avrà sorriso: ottavo clean-sheet per il portiere dell'Atalanta,Nell'assalto finale, anche sopra 2-0, ha mantenuto la porta inviolata con salvataggi miracolosi di braccia e di gambe.