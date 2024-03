(calcio d'inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 30esima giornata di campionato in Serie A. I bergamaschi si presentano a questo scontro diretto per l'Europa al sesto posto in classifica con 47 punti, 2 in più dei campioni d'Italia uscenti. Reduci dal pareggio per 1-1 a San Siro con l'Inter prima in classifica, durante la sosta per le nazionali i padroni di casa hanno perso per infortunio il georgiano Kvaratskhelia, sostituito da Raspadori nel tridente con Politano e Osimhen. Tutte le attenzioni sono rivolte a Juan Jesus, abbracciato dal pubblico dello Stadio Maradona dopo la mancata squalifica di Acerbi, accusato di avergli rivolto delle frasi razziste. Dall'altra parte Gasperini perde De Ketelaere, ma recupera Koopmeiners per la panchina. Arbitra Pairetto, assistito da Colarossi e Garzelli con Gualtieri quarto uomo, Valeri e Di Bello al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Mazzocchi, Rrahmani, Lobotka e Ngonge da una parte; Hateboer, Zappacosta, De Roon, Lookman e Gasperini dall'altra. Nel prossimo turno domenica 7 aprile entrambe le squadre sono impegnate in trasferta: il Napoli a Monza (ore 15) e l'Atalanta a Cagliari (ore 18). Prima però i bergamaschi giocano la semifinale d'andata in Coppa Italia sul campo della Fiorentina (mercoledì 3 aprile alle ore 21).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. All. Gasperini.