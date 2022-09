Almeno uno per parte, i rimpianti. Ibañez per quello che è diventato, intelligenza tattica, ottimo piede in fase di impostazione, aggressivo al punto giusto. A Bergamo, con mister Gasperini, i nerazzurri l’hanno visto all’opera solo venti minuti, e già avevano intuito un potenziale ceduto troppo presto a una diretta concorrente. Ma anche Mancini, Cristante, Spinazzola: la scuola Atalanta, il metodo Gasp, ha regalato a Mourinho praticamente metà squadra titolare. Senza contare Abraham e Belotti, a un passo da Bergamo, ma che per un motivo o per un altro sono finiti nella Capitale. Il rammarico della Lupa può chiamarsi Rafael Toloi, il capitano e il ministro della difesa orobica, apparso solo 5 volte con i colori giallorossi, andò un po' meglio a Zappacosta (9), l’esterno di Sora che molto probabilmente non riuscirà ad esserci per il guaio al retto femorale.



MONDO CAPOVOLTO- In questa bella girandola di intrecci sbuca un ricordo che fa male all’Atalanta. Il 18 dicembre 2021, il precedente del girone d'andata della scorsa stagione, è tutto da vendicare. Da quella partita Roma e Atalanta presero strade diverse, l’una verso la vittoria della Conference e un posto in Europa League, l’altra all’eliminazione da tutto e all’ottavo posto. Ma fino al 17 dicembre di un anno fa i nerazzurri erano reduci da sei vittorie di fila, terzi, la vetta a 3 punti, mentre la Roma tra alti e bassi era sesta, a ben 9 punti dall’Atalanta. Finì 1-4 per Mou, Gasperini se lo ricorda bene e ora è pronto a ribaltare il risultato, a chiudere il cerchio, a cambiare il destino. Anche questa volta l’Atalanta guarda la Roma dall’alto in basso, ma solo di 1 punto: non la sottovaluterà.



GLI 11 GLADIATORI- La regina delle trasferte, tre clean sheet su tre fuori dalle mura amiche e miglior difesa di Serie A in toto, vuole continuare la striscia positiva e tenersi stretta la vetta. Il tecnico riproporrà la difesa a tre, Musso, Toloi, Demiral e Okoli le certezze, de Roon e Koopmeiners gli assi della mediana, Hateboer e Soppy in pole per le fasce, e nel 3-4-2-1 potrebbe rivedersi Ederson alle spalle di Malinovskyi con il giovane Højlund in vantaggio sul bisbetico Muriel per punzecchiare Rui Patricio.