Rispondiamo subito alla domanda del titolo: no. I motivi sono svariati: così come 'una rondine non fa Primavera', un esterno non fa una squadra. Magari due, specie se si chiamano Hateboer e Gosens. Le frecce titolari dell'arco Gasperini hanno dimostrato di essere l'arma in più, quando girano loro gira tutta la corazzata nerazzurra. Ma ogni tanto devono rifiatare, ovviamente. E le scommesse Piccini e Depaoli (probabilmente anche quella dell'intermittente Mojica) si sono rivelate perse.



Con la promessa Ruggeri da crescere in casa, ecco l'esterno del Genk da buttare subito in mischia: classe '97, arriva nel pieno della maturità per un calciatore. Forte delle sue 130 presenze con la squadra belga (oltre a 27 partite con i danesi dell'Aalborg) Joakim Maehle è entrato già nel giro della sua nazionale, la Danimarca.



E allora, tornando alla domanda, cosa serve realmente per essere competitivi su tutti i fronti? Innanzitutto la fame degli ultimi anni, venuta meno nel secondo tempo di Bologna: black-out come questi possono farti perdere punti pesanti. Il secondo ingrediente della 'ricetta Champions' si chiama tranquillità: il caso Gomez ha scosso lo spogliatoio ed una risoluzione, in un verso o in un altro, potrà aiutare in tal senso. Con il Papu via da Bergamo, occhio all'opzione Gaston Ramirez dalla Sampdoria. E per aggiungere la ciliegina finale, un altro 'alla Romero' in difesa. Poi, il piatto sarà pronto... per il terzo anno di fila.